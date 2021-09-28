台灣公益聯盟近期擬推動的第二屆身障樂人育成計畫，邀請金曲奬得主周岳澄擔任講師。（台灣公益聯盟提供／林良齊台北傳真）

台灣公益聯盟近期擬推動的第二屆身障樂人育成計畫，邀請金曲奬得主周岳澄擔任講師，指導樂理、設備器材、編曲等相關知識，讓身障樂人可以透過演奏或創作增加就業、自力更生。

在台灣約有6萬名視障朋友，但整體就業率僅17％，由於坊間缺乏針對身心障礙者的音樂課程，因此課程目標最重要的是為他們創造更多的就業機會。

曾獲第24、25屆金曲獎的身障樂人育成計畫總監周岳澄，同時也是台北捷運悠遊卡閘門、終點到站等音樂音效的主要設計者。周岳澄說，一開始其實有點抗拒踏出舒適圈教學特殊生，但在一次嘗試之後，看到同學們給他的反饋，真的覺得這個課程很有意義，也帶給我很多不同的感動。

為了把課教好，早在開學前周岳澄就預錄了語音課程，讓視障學員們先做預習，另外在指導器材使用時，也一定要手把手地帶領他們用觸覺摸索。這些教學過程雖然遠比教明眼人來得更困難，但周岳澄發現視障樂人對聲音有優異的敏感性，有時還會聽見他所聽不到的頻率，這獨特的教學經驗都令他驚喜萬分。