看好政府發放五倍振興券所帶來的商機，樂多多集團再次加碼「百萬振興活動」，10月6日至10月31日期間到肉多多火鍋、狂一鍋等指定集團旗下品牌全台門店消費，使用現金或紙本振興券結帳金額滿千元，除了獲得「4人同行1人免費」的樂多多券乙張，10月6日至11月30日期間將用餐照片（集團全品牌門店適用）上傳並且分享至集團粉絲專頁，天天送SWITCH，週週抽目前市面上炙手可熱的iPhone13PRO MAX，ㄧ舉搶攻家庭與年輕族群消費市場。

隨著疫情漸緩，民眾逐漸恢復外出用餐的信心指數，餐飲市場的業績也隨之增溫。樂多多集團董事長林少鈞指出，這次再次啟動百萬振興計畫，除了呼應振興券的話題與商機，獎品選項上同樣投消費者所好，主打目前ㄧ機難求的iPhone 13PRO MAX，希望藉由有吸引力的話題商品，提高顧客參與臉書活動的意願，同時也強化消費者對於樂多多集團的品牌黏著度。

樂多多集團再次啟動的百萬振興活動，在10月6日至10月31日第一階段於肉多多火鍋、狂一鍋與即將推出的新品牌「追樂」「辛韓道」「日日鍋食事所」全台門店消費滿千元，就送「樂多多券」乙張，在第二階段11月1日至11月30日來店消費，憑券即享「4人同行1人免費」（以價低品項套餐優先贈送）。「樂多多券」於消費5日內發送到免費下載的樂多多APP內票夾。