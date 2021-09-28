市議員陳淑華質疑，會展中心截至目前為止，工程進度只有30.57％，去年執行率只有19％！（陳世宗攝）

張峯源指出，第一期預定今年可完成進度41％，第二期工程經費是16.8億餘元愉目前進度是零。（陳世宗攝）

2019年開工的台中國際會展中心，一期工程延宕、二期流標，經發局長張峯源28日於市議會報告決算擬再追加13億，引起藍綠議員群起抨擊說，二期編列16.8億尚未發包，執行進度是零，竟然還要追加？張峯源說，因材料大漲及缺工，市府一次補足趕在2025年中完工。交通地政委員會通過決算並附帶決議究責及提專案報告。

市議會交通地政委員會今天審查追加減預算，經發局長張峯源向委員會報告決算。張峯源說，市府於水湳經貿園區興建台中國際會展中心，原預算編列58億餘元，第一期工程2019年3月開工，市府原預訂於2022年12底前完工，2023年開幕。

張峯源指出，第一期預定今年可完成進度41％，第二期工程經費是16.8億餘元愉目前進度是零。受到物價上漲及缺工影響擬須再追加約13億元，最好能夠一次補足，並趕在2025年中完工，引起藍綠議員群起不滿。

召集人楊正中說，經發局爭取第二期工程預算時強調急迫，說二期工程發包預算去年10月底到位，可無縫接軌依原工程進度如期竣工；若預算未到位部分工項不能與一期工程同步作業，將導致二期工程及間接費用增加，議會預算已給但進度卻是零。

市議員陳淑華質疑，會展中心截至目前為止，工程進度只有30.57％，去年執行率只有19％！去年又追加的預算16.87億，至今執行數竟然是零！經發局長竟表示還要再追加預算13億？去年補辦預算所說的急迫性，根本是在欺騙議會，應該究責！

市議員劉士州指出，難道這是雪梨歌劇院的翻版要蓋12年嗎？還是如同媽祖園區一樣不清不楚？單純工程竟搞成這樣？陳政顯表示，之前追加16.8億元，但一期執行率才30％幾趴，未來還要追加多少預算？

交通地政委員會通過決算並附帶決議，經發局執行台中國際會展中心會未詳實估列經費需求，造成工程多次流標及工期延宕，應追究相關疏失責任，並於下次定期會提出專案報告，報告內容應包括後續擬再增加的經費額度。