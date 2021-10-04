台中購物節去年編列3000萬預算締造金額破90億元佳績，今年編列3.5億元經費才預期創造175億至246億的經濟產值，4日引起綠營市議員的撻伐，抨擊花市民納稅錢卻對台中市無特有優惠與福利？經發局長張峯源說，台中市民將每週加碼2組抽10萬元，每月加碼1組抽100萬共加碼360萬元。

台中市議會今天舉行第3屆第9次臨時會，會中民進黨市議員就目前配合振興券，各縣市都有加碼給自己的市民「限定優惠」，唯獨台中市未專門替市民加碼，所提供的抽獎都是全國各縣市；市府應該要修改，否則對中市納稅義務人無法交待。

經過市議會強烈要求下，經發局長張峯源說，2021台中購物節為嘉惠台中市民，規劃市民專屬獎項，推出市民專屬週週抽10萬元2組及市民專屬月月抽100萬元1組，總計加碼360萬元市民專屬現金獎，購物節開跑後，市民登錄購物節活動APP於戶籍地填寫台中即有機會獲獎。