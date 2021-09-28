雲林縣政府與台塑六輕28日共同舉行「毒災高擬真演習」，有別於以往有劇本的演習，此次為「無腳本半預警演習」，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，搶救單位需依情形臨場應變，從中找出救災盲點進而改善，藉以提升救災能量、強化緊急應變能力。

「無腳本半預警演習」在雲林縣麥寮鄉六輕工業區南亞公司可塑劑廠舉行，模擬廠區毒化物管線突遭工程車撞擊，有人從高空管線鷹架摔落，有人遭車輛壓住，還有一些人遭外泄毒氣波及倒地不起，縣消防局與環保局立即派出各式搶救車輛到場救援。

災區傷者被救出來後，因全身沾滿化學物質，為避免化學物質傷害人體，立刻被搶救人員脫除身上衣物，用大量清水沖洗去汙並送醫，現場人員動作確實迅速，過程非常逼真。

雲林縣消防局表示，此次演練安排10幾名「消防猛男」傷患，並請來特效化妝老師畫傷妝，讓現場的災害臨場感更為真實，透過這種高擬真演練，可以從過程中找出救災盲點進而改善，大大提升雲林縣的防災安全。

至於為何要找消防員充當傷患，主要是希望消防員體會傷患的感受，讓消防員在真正救助民眾時，更能站在民眾的角度去思考如何搶救，才能減少民眾的痛苦與困擾，例如除汙當下須要把患者衣物脫除，透過傷患的角度，就會想到隱私問題。

縣消防局長林文山、環保局長張喬維指出，台塑六輕是台灣規模最大的石化場域，因此對於各項緊急應變演練更應加強，透過高擬真、無腳本的演習，除了可以測試六輕及政府部門的應變作為外，也可從中培養救災默契，強化救災能量。