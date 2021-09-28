劉以豪飾演萬人迷教授。（劉以豪工作室提供）

劉以豪飾演萬人迷教授。（劉以豪工作室提供）

劉以豪與周雨彤主演的都會愛情劇《當愛情遇上科學家》，正在愛奇藝、騰訊視頻熱播中，劉以豪飾演科學家楊嵐航，是個工作狂，也是大家眼中的腹黑萬人迷教授，拍攝前他做足功課，「這次飾演一個跟心臟瓣膜有關係的科學家，拍攝前理解一下心臟的構造，了解現在醫學使用的心臟瓣膜有哪些材料」；最大的難題就是拍攝片頭時，做實驗的過程需要唸一長串的英文，為了符合這個角色是從國外回來的，劉以豪強迫自己得把這些科學專有名詞唸得很流暢，他形容：「剛拿到劇本時，我自己邊隔離就每天念每天念，背到現在過了快1年了其實都還忘不掉。」

劇中依舊挺拔帥氣，劉以豪笑說沒有為戲特別瘦身，因為一直都有在運動維持好體態。至於與女主角周雨彤搭檔演出，兩人劇中鬥嘴談情，劉以豪大方稱讚：「她很直爽，自在，但又不會讓人感到不舒服。我總是把自己困住左思右想。但她讓我看見另一種自在，是我很羨慕，也期待自己別總是這麼糾結的地方。」談及最印象深刻的一場戲？他回憶，應該是我們在天台上互喊男朋友女朋友的那場戲，「不是多麼特別激情，就是彼此第一次終於確認關係，很可愛很平常又灑脫的大聲喊出來。妳是我的女朋友那種感覺。太棒了！」。

每次都在作品中突破新的自己，粉絲看完《當愛情遇上科學家》首播後好評稱讚，更連日登上微博熱搜榜話題，紛紛製作許多可愛的表情包，他希望大家看的時候就能開開心心，相信愛情永遠都存在。近來他剛結束電影《被偷走的明天》拍攝，趁著工作空檔好好充電放鬆一下，熱愛戶外運動的他，去學了滑雪這項新技能，目前還是新生階段的他幽默說：「最近愛上滑雪，只要有時間就到滑雪場報到，真的很好玩！總是摔得亂七八糟，現在就期待到戶外滑雪，來看看自己學習的成果如何。」