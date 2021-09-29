全聯吉祥物福利熊深受大小朋友喜愛，為讓更多粉絲可收藏福利熊周邊商品，繼今年初首次推出福利熊絨毛娃娃積分換購活動後，10月1日至12月2日再推出全新的「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動，將福利熊與好朋友水果探險隊變身喀嚓公仔筆，更有配合節令的萬聖節、軍人限定款，別具收藏意義。

用10福利點加價660元，即可將「福利熊與水果探險隊」7款喀嚓公仔筆入手，全台限量1萬組。（全聯提供）

全聯觀察今年初的福利熊絨毛娃娃積分換購活動，意外受消費者歡迎，活動總換購出上萬組，掀起拍照打卡潮，還有顧客跑了多家門市換購整組，也有效帶動消費者購買福利熊授權商品、快速集積分，臉書社團常有網友分享如何購買最快速換購，以柔情福利熊抽取式衛生紙、乖乖福利熊QQ軟糖、蜜餞系列等商品最受歡迎。

因應萬聖節到來，全聯推出福利熊限定聯名商品。（全聯提供）

看好福利熊與水果探險隊的魅力，再推「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動，共推出7款造型、4種筆芯顏色喀嚓公仔筆，包含福利熊瞇眼款、福利熊微笑款、蘋狗BINGO款、奇異狗KIWI款、香蕉狗JUNGLE款，以及期間限定的福利熊萬聖節款及福利熊軍人限定款等，每按下按鈕，喀嚓一聲就會有驚喜，頗為萌趣。

全聯阪急麵包木乃伊巧克力30元，10月1日至14日特價25元。（全聯提供）

活動期間，持福利卡至門市全店消費滿100元可獲1積分，使用1積分即可加價79元換購1款，集滿10積分加價39元也可換購，換購門檻低。若想一次全套收集，可用10福利點加價660元，7款直接入手，全台限量1萬組。

全聯阪急麵包菠蘿怪物（限定門市販售）49元，10月1日至14日特價39元。（全聯提供）

另，搶搭萬聖節話題，推出福利熊限定聯名商品，全聯阪急麵包也首次於萬聖節期間推出萌鬼麵包，像是限定款「木乃伊巧克力」使用濃郁巧克力製成鬆軟可口的木乃伊造型麵包，繃帶為特製白皮醬；秋季限定的「南瓜核桃麵包」使用日本麵粉製成Q軟湯種麵包，加入香甜南瓜餡料；「黑糖肉桂捲」則嚴選台灣黑糖及香濃肉桂粉，以上3款新品原價30元，10月1日至14日特價25元。限定門市的「菠蘿怪物」萌度破表，日本麵粉加入法芙娜可可粉製成鬆軟麵包與酥脆菠蘿皮，創造雙重巧克力風味，再擠上滿滿鮮奶油，10月1日至14日39元。

全聯OFF COFFEE搭配萬聖節推出限定杯套，有著戴上南瓜帽的俏皮福利熊。（全聯提供）

此外，OFF COFFEE搭配萬聖節推出限定杯套，明亮的橘色風格，戴上南瓜帽的俏皮福利熊攜手穿萬盛裝扮的水果福利探險隊。同時為歡慶OFF COFFEE千店目標達成，10月1日至28日每周六、日享同品項買1送1。10月1日至28日每周一、四享美式原價25元、特價20元，拿鐵原價35元、特價30元；阪急麵包任2個特價55元。