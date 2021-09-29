美國德州阿靈頓地區一名男童前陣子前往公園玩水，豈料竟因此感染罕見且致命的「食腦變形蟲」，引發原發性阿米巴腦膜腦炎被送醫治療，但最終還是不治身亡，目前政府已經關閉該地區所有戲水池，並展開調查；而台灣在過去也曾有過男子泡溫泉，卻不幸感染身亡的類似案例。

綜合外媒報導，這名男童曾在8月底和9月初時，前往唐米森海默公園（Don Misenheimer Park）的戲水池玩水，沒想到不久後就出現頭痛、發燒、嘔吐等症狀，並在5日到當地醫院求診，經過檢查後發現，男童戲水時不慎感染到罕見的食腦變形蟲（福氏內格里，Naegleriafowleri），進而引發原發性阿米巴腦膜腦炎，最終在11日不幸過世。

當地衛生官員接到消息後，立刻著手進行調查，並封鎖阿靈頓地區所有戲水池，美國疾病管制與預防中心（CDC）隨後也證實，唐米森海默公園的戲水池中，確實存在食腦變形蟲，而且男童玩水的3天中，有2天都沒有水池氯含量指數的記錄。

不過食腦變形蟲其實非常罕見，2010年到2019年美國僅出現過34例，美國CDC也介紹，食腦變形蟲會從鼻腔進入身體，並蔓延到大腦；感染通常發生在人們於溫暖的自然水域活動時，鼻腔吸入病原體，而患者在感染初期會有頭痛、發燒、噁心等症狀，病情惡化還會出現頸部僵硬、癲癇或是幻覺，一旦症狀出現，大部分患者會在兩周內死亡。

根據疾管署資料，台灣2011年也曾有過一起案例，一名75歲男子泡溫泉時不幸感染食腦變形蟲，引發原發性阿米巴腦膜腦炎，並在數天後出現頭痛、頸痛、食慾不振、手腳發麻、全身無力，且於發病後25天過世。