傳出因為今年經濟成長率上看6％，基本工資月薪調整上看6％，對此，勞動部部長許銘春表示，「都還沒開會哪來的調幅」，勞動部從來沒有設定的調幅，都是由基本工資審議委員依據數據設算出合適的調幅，沒有調6％這件事、也還沒有討論到配套。

早在多年前，因基本工資時薪大幅調整，當時曾經針對業者提供補助。

許銘春說，行政院院長蘇貞昌曾提及，如果開會決定要調整，經濟部應提出配套，經濟部有與勞動部內部有討論，經濟部曾詢問勞動部哪些產業受影響，資方委員對調整基本工資影響的想法，但細節未曾討論。

許銘春指出，照理說這些配套要等開完會，月薪、時薪決定要調整多少後，受影響內需產業要怎麼補貼後，才會開始討論細節，至於財源要從公務預算、就業安定基金或是經濟部自有預算都尚未決定。

許銘春提及，協助受創業者的措施不排斥在基本工資審議委員會中提出討論，尤其是委員會中也有服務業的資方委員，可以提供給參考。