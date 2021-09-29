網友留言。(取自批踢踢)

振興五倍券登記持續進行中，數位綁定因程序繁雜後來被紙本券超越，其中數位綁定加碼的好食券仍有名額。經濟部長王美花今(29日)表示，後續會看情形想想新的加碼機制或晚鳥優惠等等。而晚鳥優惠一事，雖目前尚未定案，消息一出已引發不少網友議論，有人氣憤地說，「X晚鳥，那是叫大家搶個屁」

王美花今上午接受媒體訪問時強調，五倍券不可以轉賣，如果在網路上轉賣會請業者下架，這是會違法的。至於好食券還有一些名額，請大家多多利用，後續會看情形想想新的加碼機制或晚鳥優惠等等。

此話一出，立刻引發網友在批踢踢上熱烈討論，不少人痛批，「笑死，早鳥綁的被耍」、「X我早綁活該喔」、「早買找罪受，晚買晚享受」、「先綁的被當白痴」、「晚鳥優惠是三小，出清拍賣嗎」、「晚鳥就變放鳥了」、「不要再浪費百姓的納稅錢」。

但也有人質疑，到底要振興經濟還是推電子消費？紙本預約為什麼就沒有好食券的福利？