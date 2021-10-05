擁有「嘻哈詩人」之稱的歌手蛋堡（杜振熙），出道12年後，靠著睽違7年的新專輯《家常音樂》，一舉奪下第32屆金曲歌王等3大獎，不過近日透露接到銀行電話，沒想到告知沒有債務問題，反被嗆根本在幻想，讓他氣到爆粗口要銀行出面解釋。

蛋堡表示近來接到銀行電話，被詢問是否有貸款需求？他表示通常接到這類電話，都會直接跟對方表明自己超有錢，沒想到竟被對方嗆聲：「有錢就沒有債務問題嗎？」接著嘲諷：「你可能幻想太多，好可憐喔！」隨後就被掛電話，讓他氣得在Instagram限動Tag該銀行，並爆粗口：「我X你X的玉山銀行，要不要出來解釋一下？」對於被對方嗆「幻想太多」，他解釋：「我只是很知足而已好嗎？」

蛋堡表是透露沒債務問題，竟被銀行嗆聲在幻想。（圖／softlipapa IG）

隨後，蛋堡PO岀該銀行員工傳給他的私訊，對方表示任職銀行常被不肖人士冒用名義行銷，若沒成功就會罵對方髒話，因此常接到這類客訴電話，接著希望他能提供接到的電話號碼，如果不是會報警處理，若是的話也可以知道是哪間分行打的，蛋堡也在限動貼上電話號碼，並Tag帳號表示：「如果不是我再跟你道歉。」

銀行員工澄清常被不肖人士冒用名義行銷。（圖／softlipapa IG）

蛋堡奪下本屆金曲歌王後，除了搞笑表示要把錢拿來買樂透之外，更提到媽媽牙齒不好，準備把錢拿給母親把牙齒弄好，還不忘隔空喊話：「媽妳這次再不去看，獎金就不給妳了。」