陽明交大應用藝術研究所學生考究明朝服飾特色，替布袋戲偶製作外衣，並將之虛擬化。（邱立雅攝）

站在螢幕前，即可化身孫悟空與鐵扇公主，精彩對戰。陽明交通大學應用藝術研究所舉辦疫情後首場實體聯展，其中「科技迭袋」主題完整呈現新科技運用在布袋戲文化之中，將動力機械、資訊科技融入傳統偶戲，呈現出可用VR與AR操偶方式，更拉出西遊記中的角色，設計出人體感應的對戰遊戲，角色刻畫、服飾、背景都經過精細的考究，呈現較果令人驚豔。

致力於布袋戲文化包存的西田社布袋戲基金會去年捐贈一批文物予陽明交大，雙方展開合作，包括陽明交大的許峻誠實驗室團隊、李建佑實驗室、詹力韋實驗室，將本土技藝布袋戲結合VR、數位設計與製造、電動裝置等新興科技的成果，延續舊文化的同時，透過科技演繹出新風采，

作品《戲皮》運用數位製造技術裁製戲偶的服裝版型，並結合皮革工藝，將版型數位化，在創新的同時降低傳統戲偶製作的門檻。《西田社偶頭造型設計系統》則是透過戲偶頭部五官資料庫，再以參數模型技術提供偶頭五官配對重組及調整操作，使創作者得以數位方式創建新的特色偶頭。

《掌中傳奇》則結合機械創作一對電動骨架與控制手把，將時下電玩遊戲的元素，和傳統布袋戲的表演方式相互融合。《看見未見》利用3D列印與影像，傳達舞台之上觀眾所見。

《不對稱》則是基於「西遊記」布袋戲劇目中孫悟空和鐵扇公主的形象來設計兩個虛擬戲偶，觀眾可以對比體驗傳統布袋戲的操偶，及與VR、AR等不同操偶方式，感受不同的互動載具去操控實體與虛擬戲偶的差異。像是對戰時，可感應人體動作而使出不同戰鬥招數，也讓體驗者感到相當新奇。

《不對稱》設計團隊指出，他們花了很多時間在做西遊記的考據，包括西遊記文本、明朝服飾、潑墨山水的背景等等，甚至布袋戲人物出場時的念白，都是團隊們自己發想創作，更請來了霹靂布袋戲演員協助配音，整體呈現的效果十分驚豔。