美國空軍空戰司令部（ACC）司令警告，若該軍種不進行徹底的變革，將可能在未來戰爭中輸給中國大陸；並駁斥美國空軍將在F-35和F-15EX中二選一的說法，強調「我全都要」。

空戰司令部司令凱利（Mark D. Kelly）上將警告，中國大陸是擁有強大電磁頻譜作戰能力的頂尖對手，旨在「於30小時內造成超過美國過去30年在中東承受的傷亡」。而漸進式變革無法讓美國空軍對中國大陸取得優勢，若繼續保留無法對其構成威脅的作戰系統，該軍種可能將在未來武裝衝突中戰敗。

他提出未來美國空軍戰機部隊的「4+1」概念，包括升級後的F-22，準備於2030年代開始交棒給6代機「下一代空中優勢」（Next-Generation Air Dominance，NGAD）系統；F-35擔負「奠基石」的角色，執行全面性任務；F-15E和F-15EX作為大型武器運用平台；F-16補充各項能力，特別是在低強度衝突中擔當重任；專責密接空中支援的A-10則被列為「+1」，預計於2030年代初期退役。而針對先前傳出美國空軍將在F-35和F-15EX之間二選一，凱利強調「我全都要」。

不過凱利特別指出，若美國空軍在電磁頻譜領域戰敗，就會迅速輸掉整場空中戰事，因此將研發NGAD的重要性列在名單首位，甚至認為能和第二次世界大戰期間美國研發核子武器的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）相提並論。對於其他戰機，F-35的第3階段技術更新（Tech Refresh 3）和Block 4升級名列第2，F-15和F-16也都必須接受重大電戰升級。