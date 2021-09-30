休旅車車主行行好！一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，自己日前晚上開車出門，在等紅燈時卻對向車道的休旅車大燈直射，強烈白光根本睜不開眼，讓他直呼「停個紅燈眼都快瞎了」，引起其他網友共鳴。

原PO發文抱怨，日前自己晚上開車出門，停等紅燈時卻被對面休旅車「打鳥燈」，車頭燈強烈的白光向他直射持續了90多秒，讓他不得不抱怨「眼睛都快瞎了」。

原PO也說打鳥燈不分汽車、機車，只要是白色LED的，都又高又亮又遠，「也許他們車出原廠就是這樣設計，也可能是打遠燈，不過不管如何就只能算我們倒楣嗎」，也好奇是否檢舉，還是都無法可管？

貼文一出，讓許多網友紛紛留言「超誇張，開車出門一趟，眼睛都快瞎了」、「有很多休旅車車身高，大燈角度又不調，各種打鳥」、「看照片都覺得刺眼！眼睛不好別開這種鳥車害人呀！」、「這個燈…心裡無限髒話飛過」、「原來不只我有這種困擾，閃他燈又怕他其實根本沒開遠燈然後被打」。

也有人認為不少休旅車車燈就是打鳥的角度，「原廠CRV的頭燈就已經很打鳥了，不用改直接閃瞎人家眼睛」、「休旅車很多都是這樣的啊，閃到一個不要不要的」、「很多原廠車的頭燈就是打鳥燈，不用改，直接開燈，就能閃瞎人家眼睛」。