林語菲受疫情影響日前斜槓網購銷售。（摘自林語菲臉書）

林語菲自選秀節目《超級偶像》第二屆脫穎而出，音樂路堅持13載去年終於推出首張專輯，投入6、7年的積蓄近300萬，未料今年遇上疫情，活動全部取消或延期，近半年幾乎沒收入的林語菲，近日無預驚宣告投入電商工作、成為網購專員， 每天要撥打將近100通的電話，至少要講3小時的時數，坦言業績壓力很大。

林語菲自5月疫情爆發以來，演藝工作全面喊卡，努力了好幾個月苦撐生計，爭取電台工作機會也未果，因此萌生斜槓念頭，「雖熱愛我做了10多年的表演工作，但現階段必須先為生活打算，調整好自己的心，暫時放下演藝工作與藝人身份，能屈能伸才是大丈夫」；他決定到知名購物網上班，一方面賺取生活費，另一方面繼續創作寫歌，準備下一張專輯，「有節目有表演就接通告，只是多了個斜槓身份，成為購物的VIP專員」。

林語菲投入行銷工作一個多月，坦言沒有自己想像中容易，許多民眾接起電話連自我介紹都不給他機會，就直接掛掉，「當然也有遇到對我打開心房吐露心事的客戶，讓我在電話中聽到哽咽，心疼客戶的遭遇，這段時間也學到很多以前不曾了解的知識」。他現階段持續爭取電台工作，不放棄演藝事業，無論創作、電台或戲劇等演出邀約都接。