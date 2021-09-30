美國懷俄明州一名獵人日前至樹林打獵，撿到一台GoPro運動相機，隨後拿回營地充電，開啟相機發現一段4個月前的黑熊影片，只見黑熊不斷嗅聞及啃食相機，超萌舉動全被錄下，宛如牠的自拍片，影片上傳臉書後引發討論。

根據《PetaPixel》報導，懷俄明州一名獵人希爾特（Dylan Schilt）在臉書表示，上週他至拉勒米（Laramie）的郊外山上射箭狩獵，發現一台遺落的GoPro運動相機，隨後將其拿回營地充電並查看，看到一段4個月前拍攝的有趣影片。

只見當時出現一隻黑熊，發現相機後牠似乎感到非常好奇，拿起來不停嗅聞、啃食，意外錄下黑熊嘴內的畫面，過程中彷彿黑熊在自拍，畫面相當有趣，希爾特表示，「簡直不敢相信我所看到的，相機在那待了4個月，一隻黑熊找到它，不僅意外開啟相機，還錄下自己把玩的過程」，影片上傳後，累積46萬觀看次數。

黑熊之後似乎覺得無趣，放下相機就離開，目前尚不清楚牠是將GoPro認成食物，還是對新事物感到好奇，而出現嗅聞的舉動。先前也出現過動物拿相機自拍的事情，英國攝影師斯萊特（David Slater）2011年至印尼蘇拉威島的國家公園拍攝猴子的生態，架設腳架拍攝黑冠獼猴，豈料一隻母猴Naruto自行靠近，用手指把玩相機並按下快門，拍出知名的獼猴自拍照。