內行網友解答，好市多店員會在照光檢查會員汽車胎紋。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）提供優惠的進口商品，深受消費者喜愛，不過，除了商品以外，好市多的會員服務也相當有口碑。近日，一位女網友在停車場內，剛好目睹到工作人員提著燈巡視著汽車輪胎，才意外發現好市多竟還有提供一項「隱藏服務」。真相曝光後，網友紛紛大讚服務很貼心。

疫情影響，連汽車都要消毒？原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，看到有位好市多工作人員在停車場內，疑似拿著紫外線機，對著每台車子的輪胎做消毒，覺得很貼心。她好奇詢問，「還是其實另有作用，是我誤會？」

原PO以為好市多店員在替汽車輪胎消毒，但其實是在檢查汽車胎紋。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，引起網友熱烈討論，不少人也疑惑「有這樣的服務？」、「紫外線會加速輪胎老化，不可能是消毒」。內行網友則解答，其實這並不是在做消毒，而是店員在照光檢查汽車胎紋。「巡胎紋深度順便拉生意」、「人家在開發商機」、「最近輪胎部業績不太好在看胎紋，好像會留單子提醒要換」。

會員透露，若檢查出胎紋快磨平，好市多員工就會寫單子提醒車主記得找時間換胎。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

會員透露，若工作人員檢查發現胎紋快磨平，就會寫單子提醒車主記得找時間換胎。網友說，「檢查胎紋，紋路不夠的，會夾一張廣告單請你去換胎」、「之前有檢查到我胎紋不行，放單子請我注意，很貼心的服務」、「這是看胎紋，如果太淺會貼紙條，提醒你可以換輪胎了」。

許多網友都認為好市多這項「隱藏服務」相當貼心，一方面幫停車的客戶檢查輪胎深度；一方面也幫輪胎部門做廣告，一舉兩得。「輪胎部門這樣很不錯啊！有些人開到變光頭還不知道」、「很棒啊，有些三寶開到胎紋都沒了還在路上害人」。