非洲辛巴威日前發生一起人倫悲劇！一名27歲男子泰利塞（Terrence Tarisai），意外發現16歲妹妹特里芬（Tryphine），不僅不專情，還一口同時劈腿6名男子，氣得他拿出皮鞭教訓妹妹，沒想到下手過重，失手將妹妹打死，泰利塞遭法院判刑8年，緩刑1年。

據外媒《Latin Times》報導，住在辛巴威圭洛市（Gweru）的泰利塞，7月22日傍晚返家時，發現妹妹特里芬把10歲的妹妹丟在家裡不管，一個人跑出去不見人影，直到晚上6點才回來，問她去哪裡，只說去了一趟商店，泰利塞不信，氣得拿對方手機查看，沒想到竟然發現妹妹同時與6名男子交往，氣得情緒失控，打算動手教訓妹妹。

特里芬見狀，嚇得逃到離家不遠的姑姑家避風頭，隔天上午再由姑姑陪同返家，豈料，泰利塞過了一夜怒氣仍然未消，直接拿出一條皮帶，狠狠鞭打特里芬超過10分鐘，導致她傷痕累累，還逼她一一打電話和這些男友們分手。

特里芬被打後躺在床上休息，但疑似傷勢過重，下午被發現陳屍床上，泰利塞遭警方逮捕。法院審理時，泰利塞否認堅稱只是要教訓妹妹，但法官認為他管教失當，29日依過失致死罪判，將他判處8年徒刑，緩刑1年。