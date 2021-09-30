《青春弒戀》30日釋出最新的花絮中，陳庭妮濃妝艷抹地扮成性感網紅拍攝影片，時不時對著鏡頭挑逗，更對著手持相機錄製影片的男主角林柏宏寬衣解帶，兩人在激情互動下逐漸靠近彼此，讓人看得臉紅心跳。

與陳庭妮有親密對手戲的林柏宏笑說：「當初聽到是陳庭妮要演這個角色時，我花了一些時間去接受這件事情，因她對我來說就是在《火神》裡面的一個兄弟，她是我的兄弟！但到了現場，我看到了陳庭妮的裝扮，她舉手投足間的氛圍，都好像變成另外一個我不認識的人，我就覺得我相信她就是電影裡的Missy了。」

陳庭妮也坦言此次演出對她來說是很大的突破：「這真的是我到目前為止接過最赤裸的角色，我也知道接下這個角色會很辛苦，但我決定為我自己勇敢奮力一搏。殺青之後我也花了很長的一段時間才走出角色，現在回想起這段經歷，雖然孤單，但也都挺珍貴的。」

陳庭妮在電影《青春弒戀》中挑戰雙重身分演出，不但是舞台劇演員Monica，過去更曾在色情網站擔任知名網紅Missy，她分享：「飾演Monica的難度真的很高，因為你要在有限的篇幅裡面詮釋兩個階段截然不同的自己，然後更難的是要用演員的身份去演演員，在某種程度上我跟Monica這個角色是彼此共存的，Monica這個角色在職場上會遭遇到的挫折，她渴望撕掉的標籤，我都可以理解，甚至可以帶入一些我的經歷與感覺。」