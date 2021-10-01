隔夜美股道瓊指數和標普500指數重挫，以及投資人越來越擔心全球各種供應鏈受阻的問題，將導致高漲的通膨持續更長的時間，周五日股早盤重挫2%，並跌至1個月新低。

由於缺人、缺料、缺船、歐洲天然氣價格飆漲以及中國大規模限電，全球物價上漲壓力正持續升高。

市場對日本央行發布的短觀報告反應冷淡，該報告中的數據反映企業信心的狀態。

周五日經225指數晨收大跌2.01%，為28,861.83點，東證一部指數大跌2.15%，為1,987.04點，已經將日相菅義偉於9月3日宣布請辭以來的累計漲幅全數回吐。

本周以來，東證一部指數已經下跌4.9%，料將為2020年初新冠疫情導致股市崩盤以來的最大單周跌幅。

矽晶圓製造商Sumco大跌逾3.2%，前一日該公司在盤後宣布擬出售1,280億日圓（相當於11.4 億美元）新股，為擴產提供資金，除了日本之外，Sumco亦計畫在台灣建造新廠，擴大在台灣的產能。

周四納入日經指數的股票漲多回吐，任天堂跌逾5%，村田製作所跌4.6%，日本市值第二大公司Keyence跌逾2%。

東芝逆勢上漲逾3%，此前美國避險基金Elliott Management宣布持有該日本工業集團大量股份。