桃園推動班班有冷氣預計明年2月全部到位，但市議員黃敬平指出，各校冷氣費用標準不一，他接獲家長投訴，學校冷氣收費過高，調查後發現竟有學校每度電11元，他直呼這亂象是「一校一空調、各吹各的調」。

黃敬平調查多間學校冷氣收費標準，發現收費作法不一，如桃園某國中每度收費11元、八德某國中每度10元、楊梅某國中每度5元，反觀台電公司6月公告收費標準，每度電費從1.63元到6.41元不等，最貴夏季電價、使用超過1001度以上的級距，每度6.41元，多校收費標準遠高於台電最高計價費用。

黃敬平質疑，教育局長林明裕曾在去年10月6日表示，已研訂「桃園市市立國民中小學教室冷氣使用管理暫行注意事項」，強調使用者付費原為原則，但究竟如何收費才合理？他更批評不應該連電價都有城鄉差距，難道桃園區就應該收比較多錢？

對此林明裕回應，將檢視各校的冷氣收費標準，以台電基本費為標準，若有學校超收、預收都要退費，待明年2月完成所有冷氣裝設後，有能源管理系統（EMS）設定管制，只要個別班級室內氣溫達到28度，便可以開冷氣，且全由中央補助。

教育局強調，要求各校要實支實付、多退少補，冷氣使用費應專款專用，學期結束後如有賸餘款要退費還給學生。