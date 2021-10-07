疫情趨緩，教育部表示校園將比照餐飲業鬆綁規定，學生用餐不用隔板跟1.5公尺距離，對此，新北市教育局今表示，將採漸進開放方式，函請學校分階段開放用餐免使用隔板，第一階段優先開放可保持1.5公尺社交距離的學校免用隔板，如班級人數較少的偏鄉學校，並提醒應尊重個別家長、學生使用隔板的需求，確認各校用餐防疫措施落實情形後，再決定漸進開放第二階段學校免使用隔板的時間，並依照疫情狀況滾動修正。

教育局今跟校長協會、家長協會、教師會、九大分區校長代表召開防疫會議，就中央宣布校內學生用餐不強制使用隔板議題進行討論，教育局會後表示，現階段落實用餐防疫措施仍最為重要，為達到「安全無虞」、「防疫到位」的標準，將採漸進開放方式，函請學校分階段開放用餐免使用隔板。

此外，並要求學校落實6項用餐防疫措施，學生用餐前後以肥皂洗手、維持用餐環境通風良好、用餐完畢落實桌面清潔及消毒、每餐固定分菜人員、分菜人員需佩戴口罩、髮帽及手套，其餘人員於打菜時不交談、不嬉戲，並保持社交距離，用餐時不交談、不共食、不分菜、不併桌、不嬉戲及不共用餐具，用餐過程有離座需要，務必戴上口罩，校內美食街及商店應遵守「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定辦理。