教育部近年推動「沉浸式族語課程計畫」及「原住民族教育議題融入跨領域主題統整探究課程」，鼓勵學校於課堂或運用課餘（課後、周末假日或寒、暑假）時間以原住民族語進行樂學課程教學，引領學生沉浸於族語環境中，自然而然地學會聽、說、寫、用族語。

以台東縣廣原國小為例，109學年辦理「原住民族教育議題融入跨領域主題統整探究課程計畫」，從布農族獵人發想，以「獵人智慧」、「布農藝術」、「小米文化」三大主題作為課程設計理念，並根據一至六年級規畫不同階段的課程，融入各該年級的相關課程教學中實施。

其中，獵人智慧主題結合科學活動激發學生探索、人際互動等能力；布農藝術為創作課程，引領學生利用文學、繪畫、歌謠、舞蹈等形式結合布農族文化進行創作；小米文化則藉由傳統祭典帶領學生體會小米歲時祭耕讀小米田，於過程中觀察環境變化，並培養敬天、惜物及愛人的情懷。

台東縣廣原國小教導主任金忠勇表示，藉由教育部國教署計畫支持建置富有文化及生活化的學習環境，並走訪廣原舊部落，結合布農獵寮、傳統祭場等情境，讓學生透過實際踏查，在學習活動中領略布農語言、文化之美，自然融入並喜愛自身族群。

教育部國教署表示，本計畫協助學校以課程發展為基礎，結合部落環境及跨領域議題，也藉由師生與部落間的互動整合部落資源保留的傳統文化，創造沉浸式原住民族語學習環境。期待未來能鼓勵更多學校加入，藉由教育的力量，促使原住民族語深耕茁壯。