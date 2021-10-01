高市少年隊警方每日對14歲少年的母親噓寒問暖，取得和少年面對面機會，成功卸下心防，讓少年回歸校園。（高市警局少年隊提供／石秀華高雄傳真）

高市1名14歲少年小凱，年幼時，父母遇一場車禍，父親不幸身亡、母親腿部受傷，從此不良於行，靠著當臨時清潔工為生！小凱上了國中後，喪志輟學，沉迷手遊世界，學校人員訪視也只能在樓下喊話，市警局少年隊警方獲悉小凱處境，和小凱母親加Line，每日噓寒問暖，取得和小凱面對面接觸機會，成功卸下心防，讓小凱回歸校園。

高市警局少年隊指出，14歲少年小凱（化名）年幼時，因父母親遇到一場車禍，父親早逝，母親受傷致行動不便，靠著清潔臨時工為生，造成小凱個性封閉，情緒表達出現障礙，怕被同儕取笑，因此輟學在家，沉溺在網路手遊世界裡。

少年隊偵查佐何俊逸偕同校方人員多次登門拜訪，因母親外出工作，小凱拒絕讓陌生人進入，迫使校方和警方僅能透過門縫或者站在樓下對著在樓上的小凱喊話，有時甚至吃閉門羹，不得其門而入！

偵查佐何俊逸得知小凱只聽母親的話，為順利協助小凱復學，取得小凱母親的電話，互相加Line後，每日傳早晚安問候圖，時時關心母子狀況，突破母子心房，終於和小凱有了面對面機會，透過和小凱暢聊他喜歡的繪畫和手遊話題，建立彼此信任關係後，小凱才答應重返校園；警方的細心關懷策略奏效，校方人員看到小凱返校上課，也忍不住稱讚警方好厲害。