拳擊女王陳念琴今年在奧運賽事中表現亮眼，但外界卻不知曉她在2019年底罹患淋巴癌，當時居正處69公斤量級世界排名第一最顛峰狀態的她，受到巨大打擊，一度想放棄治療，但在教練、醫師以及防護團隊的鼓勵下，她最終選擇面對癌症、戰勝癌症，成功站上夢寐以求的奧運舞台。

陳念琴1日在臉書發文透露，當天是她罹患何杰金氏淋巴癌的第16次回診、經歷了8次的化療，她表示，得知罹癌後，為了不讓家人、隊友擔心，跟教練討論後決定隱瞞我的病情，但她邊做化療、邊訓練，常常身體全身沒力，連手都舉不太起來，訓練到一半想吐更是家常便飯，但為了夢想，「我願意忍耐。」

將近兩年的抗癌過程，讓陳念琴備戰奧運之路更加艱辛，面對掉髮還得出席活動，她只能用奧運壓力大回應，並偷偷用了增髮纖維粉使頭髮看起來茂密，甚至訂製假髮配戴。此外，陳念琴因為飲食上的限制改變了習慣，常常看到食物就吐出來，治療後期只好常常把自己鎖在房間裡，甚至三餐都只能吃白吐司度過。

所幸，從去年底開始，陳念琴身上的癌細胞已全數消失，現在只要定期回診追蹤即可，她認為能以健康的身體站在奧運擂台，是莫大的奇蹟。她也透露，八強戰裁判宣判落敗後，下意識反射動作雙腳跪地並雙手合十、親吻擂台，是因為想向她的專業表示最高的敬意。而奧運延期一年，讓她有時間好好接受治療重返舞台，奧運第5名是天主給予最美的禮物。

陳念琴表示，她的拳擊生涯就像搭雲霄飛車，最精彩時出現噩耗、最平凡時累積成就，感謝自己不曾放棄，她也感謝所有幫助過自己的人，才能讓自己站上這得來不易的舞台。她也想鼓勵所有正在面對病痛的朋友們，她願意分享在她身上發生的故事，給予勇敢的力量。