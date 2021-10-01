薑黃≠薑黃素，100克的薑黃中僅有2-6克的薑黃素，是薑黃中非常的珍貴成分，至今已超過千篇以上的科學研究，證實薑黃素的多重功效：調節生理機能、促進新陳代謝、加強保護力、增強體力、提振精神。

薑黃的出現可追溯至西元前，《亞述草藥》描述了關於薑黃對於人體的功用及效果，是迄今發現最古老的薑黃使用文獻。印度的阿育吠陀醫學體系也發現薑黃具有純化身體的功效，比如增強新陳代謝的能力、提升人體保護力。

於是薑黃在印度發揚光大，成為印度人日常飲食中的一部分，並廣泛應用在咖哩上，搖身一變美味料理。但咖哩的口味卻不是每個人都能接受，直接吃薑黃粉又擔心薑黃與生俱來的苦味，而且上述兩者都可能會有薑黃素純度不足的問題，因此，超級站 - 高濃縮薑黃素複方膠囊，從薑黃中萃取95%以上高純度的薑黃素，成為生活中的必備良品。

黑胡椒可加強薑黃素吸收力，提振精氣神。(圖/超級站提供)

超級站使用高濃縮萃取技術提取95%以上高純度的薑黃素，搭配多種複方加強營養吸收，補充體力、恢復精力。其中，黑胡椒萃取物是薑黃素的最佳幫手不只具備多樣營養素，更能增強人體吸收力，加強營養吸收，增進循環，振奮精神，補充精力。

綠茶萃取物、黑蒜精等複方滋養體質，恢復精力。(圖/超級站提供)

綠茶萃取物從綠茶中萃取多種植物營養素，其中多酚與兒茶素，低咖啡因、低刺激性，具有提振精神的功效；黑蒜精是與日本技術合作共同開發，內含大量人體所需胺基酸，滋養健體，恢復精力。

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