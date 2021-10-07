搭乘空中纜車，俯瞰日月潭美景。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村因應振興券推優惠，搶國慶連假商機。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

因應防疫警戒鬆綁，加上振興五倍券上路，九族文化村順勢推出優惠攻勢，原本入園票價1人850元，現在「2人同行，1000就行」，等於結伴同行，1人只要500元，還可免費搭日月潭纜車。

九族文化村經理黃瑞奇指出，疫情期間，許多人配合防疫不敢出門，現在，中央流行疫情指揮中心逐步鬆綁管制措施，振興五倍券即將發放，雙十國慶連續假日，可以預估將會有一波出遊的人潮，畢竟大家已經悶太久了。

九族文化村搭配振興五倍券方案，祭出近年來最低價的優惠，平均1個人只要500元的優惠價格，吸引遊客到九族文化村旅遊。

黃瑞奇表示，時序進入秋高氣爽的季節，非常適合出遊，而九族文化村絕佳的地理位置和多樣性的遊樂設施，還有文化知性的原住民文化主題，漫步在蓊鬱的森林步道，拜訪原住民部落，體驗最新的西班牙海岸設施，和全新推出的碰碰車等，再搭乘纜車鳥瞰日月潭，非常適合家庭安排結合日月潭周邊的2天1夜行程。