使用適合自己的粉底，能夠瞬間均勻膚色，臉上的瑕疵變得不明顯，氣色看起來更好。近期資生堂、M·A·C、嬌蘭、秀雅韓推出粉底新品，一抹立刻有明顯修飾效果，呈現彷彿天生般的細緻美肌。

▍1.資生堂超進化持久保濕精華水粉底

資生堂超進化底妝家族增添新成員「超進化持久保濕精華水粉底」，注入了70%的保濕精華打造的水粉底，蘊含「野百里香萃取精華」與「獨家水分感應聚合物」，能在肌膚表層形成薄膜網格狀的「凝聚鎖水網」，降低肌膚表層水分揮發速度，牢牢鎖水，讓妝感更水亮、持妝不黏膩，全天守護妳的妝容，24小時持妝透亮。

資生堂超進化持久保濕精華水粉底。（邱映慈攝）

「超進化持久保濕精華水粉底」一抹打造清新自然的水潤裸光妝容，輕鬆擁有「校花臉」。（邱映慈攝）

許多人化妝會搭配使用刷具，使用後一定要徹底清潔才不會影響妝效和膚質，資生堂推出刷具清潔好幫手，只要至全台資生堂國際櫃櫃點，購買「超進化底妝系列」任一單品，即可獲得奶茶刷具清潔杯、奶茶澎澎美妝蛋。「奶茶刷具清潔杯」內部擁有特殊軟質溝槽設計，能輕鬆地簡單浸泡並去除陳積於刷毛上的色素；「奶茶澎澎美妝蛋」則是擁有好上手的各式切面和斜角，讓你輕鬆打造完美妝容。

奶茶刷具清潔杯、奶茶澎澎美妝蛋。（邱映慈攝）

▍2.M·A·C粉持色36H防水抗汗粉底液

M‧A‧C全新推出「粉持色36H防水抗汗粉底液」，含專利「智慧親膚控油粉體」與無油保濕柔滑質地，兼顧柔焦、控油，一抹細紋與毛孔瞬間隱形，搭配強力吸油配方，就算是油性肌膚也能清爽不崩壞。

M·A·C粉持色36H防水抗汗粉底液。（圖／品牌提供）

「長效持妝薄膜科技」讓粉底在接觸肌膚瞬間形成隔離薄膜，有效阻隔瀑布汗與悶熱爆油，更抵擋最難搞的外力摩擦，不留粉痕、無懼手機螢幕、衣領、口罩摩擦，持久不卡紋、不浮粉，加上獨特持色因子，讓底妝帶妝再久也不黯沉，隨時完美如剛完妝，給你前所未有的零破綻底妝體驗。

▍3.嬌蘭蘭鑽氧生精華粉底液

嬌蘭頂級保養蘭鑽系列2021年推出全新保養型底妝「蘭鑽氧生精華粉底液」，淬鍊珍稀蘭花能量，絲滑輕盈的質地中蘊含蘭鑽系列獨特雙重抗老與亮白科技：活膚呼吸科技與蘭鑽肌因煥白科技，且具備市面上養膚型底妝難以兼顧的高遮瑕力，即使層層堆疊依舊輕薄透亮，輕鬆淡化細紋、斑點等歲月痕跡，創造出宛如天生的精緻無暇妝容，動態智慧柔焦科技讓妝容10小時完美，隨著表情動態也不卡細紋，堪稱養膚粉底界的最強天后。

嬌蘭蘭鑽氧生精華粉底液。（圖／品牌提供）

使用蘭鑽氧生精華粉底液上妝，能夠全天候保持最佳的水嫩效果。（圖／品牌提供）

▍4.秀雅韓完美奇蹟黑蔘光透氣墊粉餅

秀雅韓是韓國LG旗下尊貴的蔘度韓方品牌，全新推出「完美奇蹟黑蔘光透氣墊粉餅」，添加完美奇蹟逆齡精華能量及黑蔘萃取，並運用特殊技術的肌膚親和性遮瑕因子，讓粉質就像做了柔軟操，能溫柔的服貼在肌膚上，外加選用了比市面上材質更密實的粉撲，只要輕輕一拍，就連細小紋路和臉部凹凸曲線的地方都能輕輕鬆鬆的進行遮瑕，擺脫浮粉不自然的厚妝感。