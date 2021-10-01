中台灣百貨週年慶全面開戰，日曜天地OUTLET商場13週年慶迎接疫後報復性消費商機，搶在振興五倍券上路前率先祭出百萬購物金，10/1至10/25活動期間，會員回店最高送1300元購物金、全館百大品牌下殺1折起、滿千現抵百，同期推出美妝即期品搶購會等，預料將掀起一波搶購人潮。

日曜天地表示，上一檔零碼鞋出清活動，無論人潮與業績都已明顯回升九成，對13週年慶的業績表現頗具信心；日曜天地同時預告，10/8起將推出振興券放大百倍活動，來店使用振興券消費，精選商品可享振興優惠價，再加碼抽萬元家電，活動尚未開始，已經吸引大批網友關注詢問！

振興五倍券尚未到手，日曜天地OUTLET率先祭出百萬購物金，免預約、會員回店過卡直接送1000元、LINE好友綁定加碼再送300元美妝購物金，全館百大品牌全面1折起，滿千現抵百！另外，今年歡慶13週年，完成集點任務再加碼抽iPhone13。

其中，奧運國手楊勇緯代言的嘉裕西服詢問度最高，西裝外套下殺2折起；精光堂時計推出瑞士精品腕錶，下殺1折；Hush Puppies男女款圓領長T恤，特價990元、下殺3.6折！

日曜天地OUTLET同時號召Bio-essence、上山採藥、Jourdeness、LUCIST等美妝品牌，舉辦「美妝即期品搶購會」，看準即將入秋的美妝保養商機，從MIT面膜、乳液、化妝水、保濕精華露等人氣商品，最低銅板價49元就能買到！