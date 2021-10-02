大陸十一國慶 共機38架次擾台創紀錄 03:362021/10/02 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸「十一國慶」，解放軍軍機擾台創下新高數量，繼傍晚國防部發布1日白天25架次共機擾台，2日凌晨國防部發發布前一晚共計13架次共機擾台，全天共計38架次是國防部公開共機動態以來最多的紀錄。 國防部表示，1日晚間解放軍殲-16機10架次、轟-6機2架次、空警-500機1架次進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 大陸十一國慶 共機38架次擾台創紀錄 陸十一檔期總票房破3億「長津湖」創紀錄 #架次 #國防部 #十一國慶 #38 #擾台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸限電衝擊客戶拉貨動能 富致Q4變數增 保守看營運 04:102021/10/01 證券．權證 新竹國慶晚會 幻象戰機將現身 04:102021/10/01 焦點要聞 祝賀中共十一國慶 布林肯：美國尋求與北京合作 17:082021/10/01 國際 大陸十一收布林肯祝賀 強調合作解決挑戰 11:102021/10/01 財經 日網友拜託陸觀眾為羽生結弦加油 中國駐日大使館答應 09:382021/10/01 兩岸 蘋果鏈電不夠 廣東iPhone 13賣斷貨 04:102021/10/01 全球財經 台日學者：岸田或更親台 對中國採強硬姿態 04:102021/10/01 焦點新聞 陸「能耗雙控」政策 電價上漲 台泥：十一長假後將漲價 17:312021/10/01 財經 歡慶國慶 森林遊樂區票價半票優惠 10:032021/10/01 生活 陸能耗雙控影響有限 尼得科超眾9月營收可望持平 04:102021/10/01 證券．權證 陸限電不影響 永冠出貨暢旺 04:102021/10/01 證券．權證 政治熱門新聞 他的文章不斷被綠媒引述 郭正亮痛罵2個字 - 政治 提案數、通過數通通掛零！陳柏惟立委評鑑慘了 - 政治 向WTO提告大陸農委會改口了 郭正亮看傻：唬爛王 - 政治 陳柏惟罷免案會過嗎？知情人士曝「真實」民調 - 政治 陳柏惟上節目聊「這個」宅神一句話酸爆 千人笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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