大陸十一國慶 共機38架次擾台創紀錄

中國大陸「十一國慶」，解放軍軍機擾台創下新高數量，繼傍晚國防部發布1日白天25架次共機擾台，2日凌晨國防部發發布前一晚共計13架次共機擾台，全天共計38架次是國防部公開共機動態以來最多的紀錄。

國防部表示，1日晚間解放軍殲-16機10架次、轟-6機2架次、空警-500機1架次進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。