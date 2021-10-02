早餐非常重要，是一天活力的來源，不過現代人生活忙碌，為了方便，時常買超商的麵包或蛋糕果腹，雖然當下會有飽足感，但沒多久又會感到飢餓，因此到底該怎麼吃，才能吃得健康又飽足。日前營養師杯蓋（蕭瑋霖）在臉書粉專《營養初 Nutrue》分享「早餐的完美公式」，只要以三大原則吃早餐，就不會踩到地雷。

營養師杯蓋（蕭瑋霖）在臉書表示，「早餐的完美公式」分成三大原則，為「碳水化合物+蛋白質+膳食纖維」，並以超商搭配作為舉例，碳水化合物能夠提供能量來源；蛋白質則可以幫助肌肉生長，另外，膳食纖維能增加飽足感。

第一組為「便利纖蔬餐」，民眾可選擇「御飯糰+乳品+水果」，御飯糰為碳水化合物，也就是能量主來源，搭配維生素高的水果，飲料則可選擇乳類，第二組「活力蛋白餐」，可選擇「高纖豆漿+地瓜（110g）+雞蛋」，高纖豆漿及地瓜的膳食纖維能增加飽足感，此組的蛋白質含量較高，適合運動量大的人，第三組「好菌飽足餐」，可食用「優格+雞肉蔬菜捲」，優格夠幫主腸道維持健康，也可添加3至4顆堅果，而蔬菜捲含有蛋白及碳水化合，能增加能量及飽足感。

另外，營養師也分享3種地雷組合，第一是「醣+糖」，這類組合常見是「麵包+含糖飲料」，對於血糖影響很大，應該要盡量避免，以免讓血糖波動太大，造成飢餓感惡性循環，含糖飲料可改為牛奶或無糖茶飲，再搭配一顆茶葉蛋，第二是「﻿油+糖」，常見組合為「中式早餐」，例如燒餅油條加含糖豆漿，熱量高達700大卡，可替換成燒餅加蛋或肉片，飲料則改為無糖，第三「糖+糖」，常見組合是「蛋糕+飲料咖啡」，應避免以甜食當早餐，飲料建議改成拿鐵或美式咖啡。