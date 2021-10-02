台灣基進立委陳柏惟在第10屆立委第3會期立委全院評比中，並未得到任何獎項，且在所屬國防外交委員會評比中僅獲得1顆星。值得注意的是，其所提結案數、通過數通通掛零。陳柏惟本人今則出席「挺Q志工隊」成立記者會，致詞時落淚揚言要反罷免。但不少網友卻對此噓聲一片批評，「會怕就好，爛死了」、「鱷魚的眼淚」。

據「口袋國會」此次公布的立委評比，全院獲推薦立委人數高達23人，創歷史紀錄。其中國民黨立委林奕華，是唯一一位2項評比都獲得6星最高評價的立委，更是「口袋國會」創立評鑑模式以來，首位獲得「雙6星榜首」得獎者。

PTT網友留言。(圖/翻攝自 PTT八卦版)

而正面臨10月23日被罷免投票的陳柏惟，在本次「全院」評比中並未得到任何獎項，1星未得。僅在「所屬委員會」因發言次數全勤而獲得1顆星，但更值得一提的是，陳柏惟其所提結案數、通過數亦通通掛零。相較同委員會的民進黨立委劉建國獲得6顆星，差距甚遠，其表現如何民眾有目共睹。

值得注意的是，對於罷免案倒數，陳柏惟支持者今(2日)成立反罷免記者會，喊話「理由不正當，抵制罷免護家鄉」。陳柏惟出席時落淚表示，可能是自己做的不夠好，他很抱歉，並強調，這是一場真實與謊言的選舉，相信選民有智慧能辨別哪些是真實和謠言，並感嘆國民黨傾全黨之力對付他，黨主席格局太小了。

不過，對於陳柏惟這番話，PTT八卦版網友卻是噓聲一片，2日紛紛留言批評，「太噁了」、「這樣就哭，難怪只會嘴砲」、「可以1打35的，怎麼哭了」、「會怕就好，爛死了」、「鱷魚的眼淚」、「這人專門搞對立的，看了就討厭」、「不是女生用這招沒用啦」。