【愛傳媒葉毓蘭專欄】這是另類的請鬼拿藥單？

三年前有一則新聞搏到了我的關注，就是俄羅斯政府在開會時，農業部長一時口誤說出要將豬肉外銷至「印尼」，讓普丁總統瘋狂笑場，因為大家都知道，印尼是伊斯蘭大國，回教徒是不吃豬肉的，這些對於其他國家的國情的瞭解，是所有外交政策的根基。

但我的學生把今年公費留學考試簡章傳給我時，令我感到困惑，居然要到高齡人口比例遠低於國際水準，而治安又比台灣差很多的印尼、泰國、菲律賓去學習長照與犯罪防治?

政府要發展新南向國家，自然有必要提出更多人才培養措施，但是這樣有限的10個國家公費生中，卻出現了讓人有點疑惑的學科與研究領域。

例如去泰國、印尼、菲律賓學習高齡社會問題以及長期照護，或是研究人口老化或超低生育率問題，此外還有研究犯罪學、犯罪行為、偏差行為，或社會控制等，這些國家本身的處境跟我國的需求相吻合嗎？將寶貴且有限的公費資源用來投入這些領域的目的又是甚麼？

以高齡化議題來說，根據國發會統計，我國預估到2025年，將進入65歲人口超過20.1%的超高齡社會，高齡人數更高達470萬人。根據世界銀行統計，2020年泰國高齡人口比例為12.96%，印尼僅有6.26%，菲律賓僅有5.51%。

相較之下，為何會選擇去高齡化比例低於我國的這些地方學習高齡化社會問題；如果是去高齡化更為嚴重，或是跟高齡化問題處理有實績的國家，諸如日本，乃至北歐等地，學習高齡化問題，是否更能妥善運用有限的公費資源？

以生育率問題來說，2020年我國每千人的粗出生率僅有7，且已經面對人口負增長問題，2021年人口出生率更是全球倒數第一，相較之下，2019年泰國數值為10.17、印尼為17.75，菲律賓更高達20.17，因此去這些國家研究少子化？應該去學習促進生育才更有道理。

最後，以國際常見的犯罪率比較基準的，故意殺人犯罪Intentional homicides（每十萬人）來說，泰國3.47件，印尼0.58件，菲律賓9.45件。如果比起東亞與太平洋地區1.4來看，扣除印尼之外也不是特別優異。

總結來看，我國每年有限的公費名額，是希望為我國培育優良人才，但是如果所學最後對我國助益有限時，這樣的公費培育安排是否能達到功效，我感到存疑。

去印度泰國學習新媒體我倒是完全沒意見，泰國跟印度都常有優秀的影視作品。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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