2021台北馬拉松將於12月19日舉辦，預計將有2萬8000名跑者共襄盛舉。北市副市長蔡炳坤4日表示，跑者上場前後都要戴口罩，路跑過程可脫口罩，且跑者需至少接種一劑疫苗滿14天，或持有PCR或快篩陰性證明，這也將是本土大爆發以來，第一場可脫口罩的馬拉松。

蔡炳坤指出，選手集合時一樣要戴口罩，開始跑的時候，不管是全馬或是半馬，可以把口罩拿下來，到了終點時盡快把口罩戴上，這也是近來第一場可以脫口罩的馬拉松。

對於跑者有三個條件，至少要符合其中一項，蔡說，第一為至少接種一劑疫苗14天，第二為染疫者要有康復證明，第三則是要有近三天PCR或快篩陰性證明。

蔡炳坤補充，國外有12外菁英跑者，按照中央規定邊境管理，入境需符合14＋7隔離及自主管理，參加跑步前一天要有PCR陰性證明，要按照期程，提早讓他們來，完全符合防疫規定。

蔡炳坤表示，目前疫情趨緩，預定12月19日進行，今天開始全馬報名9000位，明天半馬報名1萬9000人，加起來2萬8000人，去年報名5萬多位抽籤，今年事先報名的將先具有資格、額滿為止，不會再進行抽籤。

北市政、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦2021台北馬拉松將於，將於12月19日上午6時30分於北市政府前廣場盛大開跑，自10月4日中午12點起，開放馬拉松組一般跑者報名，10月5日上午10點起，開放半程馬拉松組一般跑者報名，並於10月27日下午5點截止報名，各組別取消抽籤規定，名額有限如有額滿將提早截止報名。