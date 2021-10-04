連江縣政府自8日起自明年2月推出加碼活動，到馬祖旅遊民眾除了可抽來回機票外，還可兌換限量「2021馬祖藍眼淚紀念酒」1瓶，限量2萬瓶。（葉書宏攝）

馬祖淡菜體驗活動。（葉書宏攝）

馬祖淡菜體驗活動。（葉書宏攝）

馬祖淡菜體驗活動。（葉書宏攝）

疫情趨緩，中央振興五倍券預計於8日起開放民眾領取紙本五倍券，連江縣政府自8日起自明年2月推出加碼活動，到馬祖旅遊民眾除了可抽來回機票外，還可兌換限量「2021馬祖藍眼淚紀念酒」1瓶，限量2萬瓶。

連江縣長劉增應表示，全台疫情趨緩，為促進民眾秋冬前往馬祖旅遊，辦理「安心遊開心玩馬祖」的限量贈酒活動，今年10月8日起至2022年2月底，到馬祖旅遊的旅客，即可兌換限量「2021馬祖藍眼淚紀念酒」1瓶，每人限領1次，限量2萬瓶，送完為止。

劉增應說，設籍連江縣的居民、在馬祖服役的軍人，均無法參與「安心遊開心玩馬祖」的限定贈酒活動，主要為鼓勵台灣遊客前往馬祖旅遊；憑到馬祖的機票、船票、島嶼間船票及身分證，就可至馬祖南竿酒廠或東引鄉中柳村97號，兌換限量「2021馬祖藍眼淚紀念酒」1瓶。

此外，連江縣交通旅遊局規畫振興五倍券優惠加碼抽獎活動，自10月8日起至明年2月6日持振興券至配合馬祖振興五倍券優惠加碼活動的店家消費，即可參加抽獎，將抽出10人贈送松山機場至馬祖南竿來回機票。

連江縣交通旅遊局表示，不限消費金額，憑身分證明文件及有活動章的消費證明發票或收據，再上網登錄參加抽獎，詳細活動都可以到官網查詢，鼓勵台灣遊客多到馬祖旅遊消費。

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