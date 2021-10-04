針對有金鐘獎評委爆料，《天橋上的魔術師》有超過80％特效由「北京諾華視創公司」製作，民進黨立委賴惠員今(4日)在質詢時詢問文化部長李永得。(圖 翻攝自國會頻道)

台劇《天橋上的魔術師》抱走第56屆金鐘獎6大獎項，成為本屆金鐘獎的最大贏家。金鐘獎評審委員林家齊爆料該劇不是「台韓視效跨國合作」而是超過80％特效由「北京諾華視創公司」製作。民進黨立委賴惠員今在立法院財政委員會質詢文化部長李永得，李表示，據聞是韓國進行特效，有無再轉包還要了解。

林家齊指出，《天橋上的魔術師》特效雖打著「台韓視效跨國合作」的宣傳，但事實上其場景特效絕大部分都委託給大陸特效公司「北京諾華視創公司」，而劇中的製作名單上卻不見大陸特效師和特效公司的名字，「難道在台灣有什麼話是不能公開、不能說的嗎？」

賴惠員質詢李永得，此事是否屬實，有無違反相關法令？李永得表示，目前他們所了解，此案是補助給公共電視，公視公開招標，並由日前得獎的製作公司得標。當時該製作團隊在提案時，並沒有提到和中國動畫公司合作，但有提到美國、韓國。

李永得指出，後來美國廠商因故退出，據聞是韓國廠商來進行；至於韓國公司是不是有再轉包，文化部正在進一步了解。