中央流行疫情指揮中心今宣布，維持疫情警戒標準第二級，但自明天起放寬餐廳內用免裝隔板，且放寬捉在、自助式餐廳取菜方式；連鎖量販店多設有美食街、餐廳，全台68家量販分店的家樂福表示，將遵照各縣市政府規定，只要量販所在的縣市政府同意，餐廳內用免隔板，即著手將隔板逐一拆除。

家樂福認為，民眾已經習慣內用有隔板，拆不拆隔板，對量販店內的餐飲業績，沒有很大的影響，目前餐飲業績已回到疫情前的5、6成，放寬「試吃」才是關鍵，開放民眾「試吃」，才能真正拉抬營業額。

由於10月8日振興五倍券上路，為迎戰五倍券的消費經濟，家樂福全台68家量販、249家超市，線上購物推出為期1個月的5倍券紙本與數位綁定優惠，總計端出30億的振興好禮，聯合62大品牌將食衣住行全包，週三開始全台家樂福消費滿1000元、超市滿500元，就送每本60張券、總價超過1萬元。

家樂福表示，今年紙本五倍券仍最受民眾青睞，因此，優惠資源投入紙本最多，根據去年三倍券的經驗，家樂福統計至去年底為止，總計收了28億元的紙本三倍券，占三倍券總額的近5％。

隨餐飲指引放寬，五倍券助攻，家樂福預估，雙十國慶連續假期，預估餐飲業績可望回到疫情前7、8成。