外交部委製的國慶影片出包，外界質疑影片採購招標過程，外交部今天強調，本案是依據採購法辦理公告招標，經公開評選辦理，招標過程一切公開透明、程序合法。至於後續處置情形，外交部已與廠商溝通，並將依據合約條款追究相關責任。

外交部部發言人歐江安表示，今年國慶影片「2021，台灣有你」採購案是依據政府採購法辦理公告招標，經公開評選辦理採購，全程公開、透明且合法。

此案採取「經公開評選的限制性招標」，亦即具備專業影音製片能力者，經評選優者才依序進行議價。她說，4月30日公告，因涉及專業影音製片技術，開放給所有有意願且具承包影片製作能力的廠商前來投標。

外交部在5月14日開標，共有3家廠商投標且均通過資格審查；6月17日召開採購評選委員會議，由7位評選委員進行審核並評分，之後依序與最佳廠商進行議價。

歐江安指出，評選委員會綜合評比廠商所提出的企畫案內容、廠商執行能力、過去承辦案例以及其投標金額等多項條件後評分決定，採「最有利標」，而不是以投標金額「最低標」方式進行。

她強調，「經公開評選的限制性招標」是指具有承作專業影音能力的製片廠商都可以投標，本案採上網公告開放投標，而不是外界誤以為由特定廠商承包招標案，與一般「限制性招標」意義不同。對於國慶影片發生疏失，外交部已深刻檢討，未來也將研議精進製作台灣意象影片品質的審查機制。