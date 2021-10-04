俄羅斯軍方宣布，3M22 「鋯石」(Zircon)高超音速反艦飛彈，首次從核潛艦上成功試射。鋯石它已完成了軍艦發射，以及潛艦發射，距離實際部署更近一步。
每日郵報(Daily Mail)報導，莫斯科國防部稱，速度高達9馬赫(11025公里/小時)的鋯石飛彈，是從「北德文斯克號」(K-560 Severodvinsk)核子攻擊潛艦上發射，很快就擊中巴倫支海上的標靶。
新聞畫面上看到，暗夜中的北德文斯克號，發射極高速的飛彈衝向天際，暫時的照亮了夜空。
北德文斯克號是項目855(Project 885)「亞森級」的首艘新一代攻擊潛艦，它與鋯石飛彈的搭配，象徵了俄羅斯海軍的新力量。
上星期，俄羅斯海軍的戈爾什科夫元帥號(Admiral Gorshkov 417)巡防艦上，完成了鋯石飛彈的艦射測試，
鋯石飛彈是美俄飛彈新軍備競賽的一部分，超過6馬赫以上的飛彈幾乎就難以攔截，而美國雖然也有類似的研發計畫，但目前還沒有完成。五角大廈上星期宣布，正在測試了一種速度超過5馬赫的進氣式高超音速武器。
文章來源：Russia unleashes its 'unstoppable' 6670mph Zircon hypersonic missile from a nuclear submarine for the first time in 'successful' launch
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