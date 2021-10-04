吹哨人指控社群媒體巨擘臉書屢屢將公司獲利置於掃蕩仇恨言論與假消息之上，稱臉書協助促成1月的國會山莊暴動。

這名吹哨人是曾擔任臉書錯誤訊息團隊產品經理的豪根（Frances Haugen），她3日接受電視節目《60分鐘》（60 Minutes）訪問，證實她就是提供《華爾街日報》情報，促使後著進行調查的吹哨人。

《華爾街日報》依據臉書內部文件與電子郵件做出一系列報導，令臉書飽受抨擊。報導披露，在臉書修改內容演算法後，助長了線上言論兩極化，未能採取行動降低民眾對疫苗的疑慮，以及臉書知悉Instagram違害青少女的心理健康。

豪根5日擬出席參議院的臉書聽證會，主題為「保護線上兒童」，內容是有關Instagram對年輕使用者的影響之研究。

豪根在受訪時表示：「每當公眾與公司的利益發生衝突時，臉書一而再，再而三的選擇追求自身利益最大化，例如賺更多錢。」

根據FactSet調查，分析師預測臉書2021年營收將達1190億美元，較2018年的560億美元高出逾一倍。

37歲的豪根在2019年進入臉書，2021年離職。在此之前，她曾任職谷歌與Pinterest。

豪根指出，臉書欺騙大眾在打擊平台上的仇恨言論與不實消息出現進展。臉書在美國總統大選過後關閉安全系統，臉書平台被用作鼓動1月6日國會暴動的工具。

臉書發布聲明稿駁斥豪根在電視節目的言論，發言人表示，「臉書在打擊假消息與有害內容散布方面，持續出現重大改善。指稱臉書鼓勵不良內容與毫無作為並不正確。」

臉書高階主管稱吹哨人的指控「誤導他人」。在《60分鐘》節目播出之前，臉書全球事務副總裁克雷格（Nick Clegg）便表示，指稱國會暴動是因社群媒體而起「太過荒謬」。