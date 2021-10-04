馬路如虎口真的要很小心，不要讓遺撼再發生了！（YouTube簡正峰頻道）

19歲女大生騎車左轉，遭特斯拉撞飛倒地失去生命跡象。（截自中視新聞畫面）

就讀中原大學的19歲劉姓女大生，上（9）月25日騎機車行經平鎮區延平路二段107巷口，從外側車道切進內側車道準備左轉，遭直行的一輛特斯拉轎車撞上，送醫搶救3天後仍不治。家屬於臉書貼文尋求行車紀錄器畫面，希望能還原事發情況，釐清車禍原因及肇責比例。

據了解，女大生家境清寒，事發當天去面試打工，回程的路上發生意外。警方調查，車禍發生在9月25日14時57分，女大生騎車行經該路口，從外側車道切進內側車道準備左轉，遭後方一輛直行的藍色特斯拉撞飛5公尺，一旁路人看到嚇傻。

女大生當場失去生命跡象，送醫搶救3天仍宣告不治。警方表示，雙方當事人酒測值均為0 MG/L，至於本起交通事故發生原因，正由警方調查釐清中。不過該路口沒有設置二段式左轉標誌，但是內側車道有標示禁行機車，路口也設有待轉格。

據了解，女大生從小父母離異，跟著爸爸，爺爺還有奶奶在苗栗生活，長大後改跟媽媽住。寶貝孫女意外離開，兩老難以接受，哭到淚崩，質疑特斯拉是否開導航跟自動駕駛，沒有注意前面的路況。

而家屬近日也在臉書社團發文，希望能有民眾可以提供他們當日附近的行車紀錄畫面，得以讓他們能釐清肇因還原車禍。