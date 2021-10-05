參選立委聘按摩師替選民按摩 法官認定屬「買票」判決出爐 13:112021/10/05 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣整復師聯盟工黨提名陳榮太角逐本屆新北市第一選區立法委員，但陳卻涉嫌聘整復師替4名選民免費按摩，台灣高等法院維持一審判決，考量不正利益人數為4人，將他判刑2年，緩刑5年。可上訴。 高院考量陳男一時失慮，致罹刑典，犯後坦認犯罪而有悔悟之意，且年事已高，經此刑事偵審程序，應知所警惕，諒無再犯之虞，緩刑5年，命履行接受6小時之法治教育，並於緩刑期間付保護管束，且依法諭知褫奪公權4年。 杜特蒂證實 長女將競選菲律賓總統 民進黨中市東南區3議員都將交棒 一棒接一棒傳承政治薪火 #參選立委 #按摩師 #買票 #緩刑 #按摩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擁執政優勢 民眾黨搶參選北市議員 04:102021/10/05 地方新聞 想輕鬆一點 黃茂雄退出東元董事會 04:102021/10/05 財經焦點 南投縣的未來 氣質女立委：我準備好了 09:542021/10/05 政治 批陳柏惟才是惡霸 刪Q總部：無法理解民進黨用全黨之力挺惡霸 12:592021/10/05 政治 傳黑話簡訊「請你吃芭樂」 法官認充滿要脅敵意涉恐嚇罪 17:392021/10/04 社會 中信投信：慎選能見度高產業 04:102021/10/05 產業特刊 直言任命王國材是蘇貞昌便宜行事！陳明文：高鐵宜蘭站址一個月後再吵 交長下台 04:102021/10/05 焦點要聞 口譯哥參選台北大安、文山區議員 04:102021/10/04 地方新聞 正宮揪外遇「電愛」對話怒告 夫辯：僅嘴砲未實戰 07:452021/10/05 社會 美要台積電提供機密 立委質疑違反營業祕密法！藍促向intel要機密 王美花不同意 04:102021/10/05 焦點要聞 軍人酒後潛入屋內性侵女子辯：有酒精障礙 法官打臉重判 10:242021/10/05 社會 社會熱門新聞 【獨家】軍紀出包！雲林憲兵隊爆發集體簽賭案 士官為還債拉同袍抵債 - 社會 【獨家】聚餐遇昔日親手逮槍砲犯 新竹中華派出所長遭砍多刀 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬怒控判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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