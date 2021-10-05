台灣整復師聯盟工黨提名陳榮太角逐本屆新北市第一選區立法委員，但陳卻涉嫌聘整復師替4名選民免費按摩，台灣高等法院維持一審判決，考量不正利益人數為4人，將他判刑2年，緩刑5年。可上訴。

高院考量陳男一時失慮，致罹刑典，犯後坦認犯罪而有悔悟之意，且年事已高，經此刑事偵審程序，應知所警惕，諒無再犯之虞，緩刑5年，命履行接受6小時之法治教育，並於緩刑期間付保護管束，且依法諭知褫奪公權4年。