王姓男子名下的中華三菱汽車過去2年多來一直停在中華陸橋下的路邊公有收費停車格，積欠停車費加上欠費未繳罰鍰，竟高達28萬多元。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

車不開棄置在公有收費停車格長達2年都不移動，不只車輛發不動面臨報廢，還得要繳清28萬餘元停車費。彰化縣王姓男子名下一輛轎車過去兩年一直棄置在彰化市區的路邊停車格，接到催繳單也完全不理，直到接到強制執行通知單將被拍賣名下不動產才乖乖繳清，創下彰化縣政府有史以來最高額的停車費（含罰鍰）紀錄。

34歲王姓男子聲稱，他2016年把名下的中華三菱轎車賣給朋友，但是事後雙方卻一直忘了辦理車輛過戶，友人2年前竟然把這輛車直接停在彰化市中華路橋下的公有停車格內，長達兩年無人聞問。

從2018年8月14日起到2020年8月12日為止，總計累積736筆停車收費單據，光是每筆60元的停車費加上每一筆逾期都要加罰300元罰款，累積就積欠26萬6千多元停車費。行政執行署彰化分署陸續收案後清查，發現王男名下在秀水鄉有筆不動產，因此展開查封拍賣程序，王男收到通知後趕緊主動聯繫表示願意一次繳清。

沒想到彰化分署沒多久又接到彰化縣政府將同輛車一筆1萬4千多元的欠費，趕緊再聯繫王男，4日由執行人員會同縣府工務處人員，親自前往王男住處收勝逾欠費至附近超商完成繳納。王男當天也告知，該輛車停放室外太久，已經不能開，直接拖到和美鎮某處回收廠辦理報廢。

根據了解，6年來這輛車並未積欠牌照稅與汽燃稅，而王男自稱當初把車賣給朋友賣了17.8萬多元，未料如今光是替朋友繳清積欠的停車費與罰鍰就繳了28萬多元，也讓他忿忿不平私下對執行人員說，這些錢又不是他欠的，當然會找朋友跟他討回來。

彰化縣工務處今年起積極清理欠費大戶，與行政執行署彰化分署成立停車費追欠專案，甚至公布黑名單，經過清查自2017年起到2019年間，全縣積欠萬元以上停車費不繳的欠費大戶義務人中多達20人，其中已有6案陸續移送強制執行，並由彰化分署成功執行2案，王男就是其中一案，也創下彰化縣實施路邊停車收費後，有史以來單一車輛產生停車相關費用最高額紀錄。