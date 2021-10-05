2021年度諾貝爾獎物理獎得主揭曉，由知名氣象學家真鍋淑郎（Syukuro Manbe）、哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）與物理學家帕里西（Giorgio Parisi）奪得。學者表示，特別針對今年首見兩位氣象學者獲得傳統物理學獎，對此表達高度的肯定，於此也看出，國際學界對氣候變遷的重視。

兩位氣候學者當中，其中1931年出生於日本愛媛縣的真鍋淑郎，已高齡90歲，見長於氣候暖化變遷研究的他，被稱為「溫室效應之父」，現於美國普林斯頓大學任教。哈塞爾曼也將在本月底度過90歲大壽，目前是德國漢堡普朗克學會氣象學研究所研究員。

中研院環境變遷研中心特聘研究員許晃雄提到，來自日本的真鍋淑郎，長年在美國從事氣候研究與教學，他從1970年代起便從事氣候暖化研究，從早期解釋地球大氣層溫度分布情況，逐漸發展到輻射對溫度的影響，並再探究更複雜的氣候模式，在溫室暖化相關研究上，可說是先行者。

論及真鍋淑郎與哈塞爾曼的研究方式，許晃雄說，兩人主要是透過專業的物理方程式，掌握並推估大氣當中的氣體流動、雲運作、輻射、海洋影響與深海環流等交互作用，並以此打造虛擬地球模型，假設氣候運作，甚至以此預估溫室氣體如果增加，將對大氣或海洋帶來何種影響。

許晃雄提到，兩位學者在溫室暖化研究展開起手式，告知人類社會，地球將進入暖化階段。對於今年首見兩位氣象學者同時獲頒物理學獎，他表達高度的肯定。

至於另一位獲獎的物理學家帕里西，研究領域為量子場論，統計力學和複雜系統。清華大學物理學系特聘教授林秀豪指出，帕里西最有名的研究為統計場論，最好理解的方式便是玻璃，也就是玻璃本質是流動的，除了擺放已久，會隨重力變化而變形，不同工法的玻璃，變形樣態更是不同，從此可說明玻璃是典型的複雜系統，還有無序的狀態。