齊豫日前以《猿聲猿音》專輯獲得傳藝金曲獎最佳宗教音樂專輯獎，她發表得獎感言：「藝術～不論是哪一種主題或型態，都是一種親近人心的直達車。不論是表達方或是接收方。是經過沈澱、濃縮、美化後的呈現，是一個強大的媒介，能喚起關注、幫助了解，甚至潛移默化！很幸運此生被賜與這麼一種神奇的能力，藉由它可以和我完全不相識的人交流，和自己交流。我可以是一個發射體，也是一個接收體！這真的是一個奇妙的感覺！謝謝17年來，所有願意聆聽佛歌的朋友們，讓我這奇妙的感覺，得以持續下去！」

齊豫空靈的天籟美聲，讓她一出道就被喻為天使的聲音，她曾唱紅〈橄欖樹〉、〈夢田〉等經典歌曲，近年她除了參與演唱會、綜藝節目，久未推出國語專輯，許多歌迷相當期待聽見她的新作品。不過，她日前在《他的一句話給你力量》節目中，被主持人劉衛莉問到今年是否發行新專輯時，她竟回答：「不可能！」她表示自己還是會唱、也願意參與專案，但不可能再出整張流行音樂專輯了。

她自2001年開始修佛後，逐漸從流行音樂轉往耕耘宗教音樂，她去年推出《猿聲猿音》專輯，用音樂讓佛經聽起來不嚴肅、更貼近大眾的生活，吸引了許多年輕人來聽佛歌。她也經營素食餐廳「遂禾素Cafe」，樂見更多人不止是宗教因素，還有許多人因為愛地球而吃素，讓她非常開心。