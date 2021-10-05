民眾接種新冠肺炎疫苗。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

民眾接種流感疫苗。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

今年流感疫苗已於10月1日開打，但民眾接種意願降低，奇美醫院觀察往年一開打流感疫苗都塞車，今年非但不塞車且人數零星；奇美醫學中心家庭醫學部醫師陳思伃指出，根據國外研究，COVID-19確診者中，施打流感疫苗者，在敗血症、靜脈栓塞等嚴重指標都較沒施打者少約3成，呼籲施打新冠肺炎疫苗加上流感疫苗，可減少重症和病毒間交互作用。

陳思伃說，時序進入秋天，每年為了要不要施打流感疫苗，林林總總各種疑問都有，今年多了打新冠肺炎疫苗，更多人擔心疫苗副作用，而傾向不打。

陳思伃指出，台灣每年施打流感疫苗已行之有年，2019年起更全面使用四價流感疫苗，以達更好保護力。從2020年流感季節開始，已有許多相關研究討論流感疫苗是否可幫助降低新冠肺炎疫情，陸續得到肯定。此外，美國邁阿密研究指出，確診新冠肺炎情形下，有打流感疫苗病人在敗血症、中風、深部靜脈栓塞、加護病房住院等嚴重指標，人數都較沒打疫苗的人少，約下降17.4~36.7％。

陳思伃說，為何流感疫苗可達到如此成效，目前尚無定論，但有理論提出，施打流感疫苗後，會激發身體免疫反應，活化免疫細胞，即使不是針對新冠肺炎產生抗體，但當呼吸道發生病毒感染，自身免疫力可快速反應準備。此外，減少流感病毒感染風險，可避免2種病毒間交互作用，降低同時或先後感染的風險。

奇美醫學中心呼籲，10月1日開始施打流感疫苗，呼籲已接種新冠疫苗者，還是要接受流感疫苗接種，2種疫苗至少間隔7天。