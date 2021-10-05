1名年邁女房東日前傳訊息詢問就讀獸醫系的男房客，該養什麼狗比較適合作為陪伴，沒想到該獸醫系房客過了幾分鐘，開始只回傳「汪汪」；有趣對話截圖被其他網友分享轉發，網友笑說「阿姨我這樣表示夠明顯了嗎」、「如果是房東薯鼠我ok」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張圖片，圖片中是1名房東與房客的對話紀錄截圖，該房東先是問學生房客說「你是獸醫系學生，我有事想問你」，而對方則禮貌性地回覆問什麼事，原來房東是想問對方如果在公寓養狗，應該選什麼品種的狗比較好，房東說希望養的狗能夠陪伴她過晚年生活。

1名年邁女房東日前傳訊息詢問就讀獸醫系的男房客，該養什麼狗比較適合作為陪伴，沒想到該獸醫系房客過了幾分鐘，開始只回傳「汪汪」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該房東原本是想問房客推薦品種，而對方第一時間回覆了解，房東再等了2分鐘發現對方沒有接話，於是再傳了問號給對方，沒想到對方接下來就開始不斷傳「汪」單詞，例如「汪！汪汪」、「汪汪！汪汪」；這有趣對話被原PO轉貼到網路上，笑說「小張：阿姨我這樣表示夠明顯了嗎？」

其他網友留言說，「阿姨其實你想養狗我可以，汪汪，如果想養貓，我也可以，喵喵」、「阿姨：去旁邊拉屎」、「阿姨 我不想努力了」、「確定你是阿姨喜歡的小狼狗嗎」、「狗喝水學了嗎」、「如果是房東薯鼠我ok」、「小狼狗嗎」、「他自己的兩個帳號，自說自話」、「這小狼狗，叫的蠻有勁的」。