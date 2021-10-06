形狀特殊，口感奇特，吃起來「透心甜」的釋迦可說是南台灣的代表性水果之一，台安醫院營養師劉怡里表示，釋迦含有豐富維他命C及礦物質（鉀），加上熱量較高，相當適合想增胖、胃口較差及高血壓等民眾食用。北農在臉出貼出3種釋迦新吃法：

1.釋迦沙拉：鳳梨釋迦淡淡香氣，果肉紮實Ｑ彈，去皮切塊加入沙拉。果肉冷凍再略退冰，吃起來會有冰淇淋的口感。

2.磨成果泥：釋迦滋味香甜濃郁，口感香甜軟綿，果肉取出後加入牛奶放入料理機中製成果汁。

3.製成果凍：將350g水煮滾加入10g吉利丁粉和250g果泥及40g糖，攪拌至溶解關火，倒入容器中放置冷藏成型。

釋迦還可以怎麼吃？3種吃法一次滿足。（圖／截取自台北農產臉書）

劉怡里表示，釋迦含有豐富礦物質，其中以鉀及鎂的含量較高，較適合高血壓病友食用，具有穩定血壓的作用。此外，釋迦的維他命C含量也相當高，100公克含有99微克，等於1天的建議量，抗氧化效果不錯，具有增加免疫力，以及養延美容等效果。

不過，釋迦屬於高熱量、高GI的水果，半顆釋迦就等於1天份的水果，100公克熱量約是一般水果的1.5倍，建議民眾最好不要1天吃上好幾顆，以免攝取過多熱量，想要控制體重者更需注意食用量。