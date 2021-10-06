北市2校急採檢 柯文哲最新說明

北市KTV指引。

北市餐飲內用指引。

北市衛生局今(6日)表示，一名女性機組員驚傳確診，其2名孩子分別就讀台北市大安區及文山區某國小，同班師生已預防性停課1天。台北市長柯文哲今在記者會中說明台北市疫情發展、文山/大安區國小班級預防性停課狀況、北市餐飲業指引、視聽娛樂場所防疫規範，以及10/12起恢復禁用一次性餐具。

柯文哲說明，今天出現確診案例但不是本土，說明一下，這是一個女機師，有打過莫德納，這一次是最近飛美國和新加坡，居家檢疫五天後，10/5因為需要飛行做PCR，Ct值33，被發現確診，做很多檢查後，首先今天重做Ct值變22，表示病毒量在上升，抽血驗抗體，機師媽媽發現是打過疫苗，但剛剛新感染，不曉得是在美國或者新加坡被感染，回到台灣前面居家建議五天在潛伏期，10/1-10/5再測陽性，所以她有完整疫苗注射，沒有保證不被感染，突破性感染後還是可能傳染給別人。

柯文哲指出，確診者孩子分別讀兩國小，因為有才藝班關係分兩校就讀，因為基因定序尚未出爐，所以同班同學只好先居家隔離5天，等到5天當中看小朋友現在沒有、那5天後還有沒有，被隔離的同班同學才可解除隔離。他說，表面台灣看起來沒有問題，可是不小心會有境外移入，所以最終是疫苗打到一個程度，防疫不減輕，盡量讓社會回復正常。

另外，大家都很關心的餐飲、KTV解封措施，也制定出明確指引，柯文哲說，不強制使用隔板與梅花座、宴席開放離桌敬茶(酒)等社交活動等，KTV則是採預約制或線上訂位，並落實實聯制等規定。他說，20家業者來申請，下午之前會審查完，應該今天晚上就可以開幕、唱KTV。

關於KTV開放指引，柯文哲說，中央前天晚上18點公佈指引，還要做表格跟通知業者來申請，業者送來也是17點後，好吧我們加夜班，但審查完22點跟你說開始營業，要賣給誰？所以今天一早審查完畢，晚上可以開始，政府做事還是要給前置時間，一開始我就知道有問題，10/5開放，10/4才開放指引。

為了「熊好券」做最後衝刺，北市府邀請市議員游淑慧扮成《魷魚遊戲》裡的第一關「123木頭人」遊戲的詭異娃娃拍攝宣傳廣告。柯文哲表示，熊好券準備113萬張抽籤，現在不到70萬人登記，至少要推振興放案，總希望可以發揮作用，媒體組就說最紅是韓國影片《魷魚遊戲》，我只看過《海盜》，謝謝游淑慧議員，實在犧牲太大，長得還真的很像，我嚇一跳！