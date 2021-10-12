新北市推動沙崙文創園區招商案，由南山人壽得標，新北市議員陳偉杰今在市議會質詢時指出，園區規畫與期待有不小落差，園區主體的「教育會館」沒看到詳細的說明，憂心文創淪為企業員工教育中心的附屬品，且親水設施皆為臨時性、廉價性設備，完全無法有長久性的發展。

陳偉杰說，不一定要全面的免費才是最佳回饋地方的方式，納入市場機制作為考量，考慮收費式園區的規劃，才能有更精緻、更具競爭力的設計。

陳偉杰說，除國際文創園區的高度設定，可以善用整個園區，考慮作為包含新北市公務員、地方企業、學校的營隊、研習的場地。憑藉整體規劃及交通之利，其競爭力絕對比桃園、新竹一帶的相關場地具有優勢，如此才是帶動這個地方的長久發展。

經發局長何怡明說，教育訓練中心所在地是停車場用地，透過多目標使用而建，大樓提供255個停車位，是有符合規定。

何怡明也說， 當初簽約親水性設施非常重要條件，也者也從當初要求的3000平方公尺擴大到4500平方公尺，規畫內容會再進一步。